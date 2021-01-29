Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Компания Valve объявила дату начала следующего фестиваля игр Steam. Об этом сообщалось 28 января на официальной странице мероприятия в сервисе.

Зимний фестиваль игр Steam стартует уже 3 февраля 2021 года и продлится до 9 февраля 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут опробовать демоверсии ожидаемых игр и пообщаться с разработчиками.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Он был запущен компанией Valve в 2003 году.

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