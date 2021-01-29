Москва, , 09:26 — REGNUM Российские студенты вернутся к очному формату обучения в подведомственных Минобрнауки РФ вузах с 7 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ», — говорится в документе.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки РФ, рекомендовано также выйти на очный формат обучения с 7 февраля, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах.

Ректорам вузов приказано соблюдать санитарные меры в учебных заведениях: в частности, создать условия для гигиенической обработки рук, организовать измерение температуры тела бесконтактным способом при входе в вуз, контролировать масочный режим и социальное дистанцирование и регулярно проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей в помещениях.

Отмечается также, что ректорам приказано обеспечить «готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации».