Буэнос-Айрес, , 09:29 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 9,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 9471 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 905 524.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 166 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 47 601.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 18 807 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.