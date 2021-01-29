Ижевск, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике был зарегистрирован один летальный случай.

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Умерли мужчины в возрасте 65, 69 и 70 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 335 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 28 января, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 487 человек, из которых пятеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в регионе выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 415 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3458 человек.

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