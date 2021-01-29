Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве 29 января ожидается около нуля градусов, сообщает центр «Фобос».

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором циклона, а вечером — прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными зарядами снега, понижением температуры и гололедицей», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с кратковременным снегом и гололедицей. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — до двух градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.