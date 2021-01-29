Ижевск, , 09:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 января выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 415 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 46 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан 171 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 21 622 человека. 335 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки три человека скончались от COVID-19. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3458 человек. Из их числа 2856 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 462 — в состоянии средней степени тяжести, 140 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в республике провели 813 105 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 2627 тестов на коронавирус. Днем ранее было выполнено 1756 исследований.

Читайте также: В Удмуртии провели более 813 тыс. тестов на коронавирус