Самара, , 09:19 — REGNUM Сотрудницу инспекции труда обвинили в получении взятки в Самаре. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в конце 2019 года и в начале 2020 года на банковскую карту обвиняемой главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда по региону от руководителя фирмы два раза поступили деньги в общей сумме 40 тысяч рублей.

Следователи считают, что за это она не должна была привлекать взяткодателя к административной ответственности по итогам внеплановой выездной проверки.

По данному факту было возбуждено головное дело по признакам получения взятки и воспрепятствование законной предпринимательской работе. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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