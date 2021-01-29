Челябинск, , 09:06 — REGNUM В Челябинске за нелегальную свалку снега на территории микрорайона Парковый ответил водитель и владелец грузовика. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

Управление развития и благоустройства городской среды назначило ему штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Свалка была выявлена после жалоб местных жителей.

В комитете добавляют, что подрядные организации складируют снег в специально отведённом месте на улице Героев Танкограда. При выявлении незаконных свалок граждан просят сообщать об этом чиновникам.