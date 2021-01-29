Кызыл, , 09:06 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 10 случаях симптомы заболевания отсутствуют.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского, Каа-Хемского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Улуг-Хемского районов. Таким образом, всего с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 585 случаев инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 39 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 5. За последние сутки госпитализировано 11 человек. Свободный коечный фонд составил 37%», — отметили в Минздраве.