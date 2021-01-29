Москва, , 09:05 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и Московской области в связи с гололедицей. Это 29 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что период предупреждения о гололеде, как в столице России, так и в Подмосковье, будет действовать до 01:00 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидаются в столице России в пятницу, 29 января.

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