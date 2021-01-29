Москва, , 09:02 — REGNUM В Москву в выходные дни (30−31 января) после тёплой погоды с дождями и мокрым снегом циклон с Балкан принесёт морозную погоду, передают «Метеоновости».

В субботу температура ночью понизится до — 8 °C. Днем температура немного повысится до −2… −4 °C. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный.

В воскресенье дальнейшее понижение температуры продолжится. Ночью морозы усилятся до .-9. — 11 °C, днём ослабеют до −5… −7 °C. Атмосферное давление в норме 744−746 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидаются в столице России в пятницу, 29 января.

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