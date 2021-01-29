Уфа, , 09:04 — REGNUM Медицинские учреждения Ишимбая и Салавата вернутся к плановому приему пациентов в Башкирии. Об этом 28 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании республиканского оперативного штаба.

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По его словам, эпидемиологическая обстановка в республике является стабильной: фиксируется снижение темпов роста заражения коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения, ранее перепрофилированные в инфекционные госпитали, возвращаются к плановому приему пациентов.

Забелин отметил, что в скором времени больницы Ишимбая и Салавата начнут принимать плановых пациентов.

Сообщается, что в республику поступила еще одна партия вакцины против COVID-19 в количестве 6,3 тысячи доз. В Ближайшее время ожидается поступление еще около 20 тысяч доз такой вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что плановый прием пациентов планируют начать в Республиканской клинической больницы им. Куватова, клинике БГМУ и уфимской больнице № 10.

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