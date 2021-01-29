Анадырь, , 09:11 — REGNUM Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения на Чукотке превышен почти на 73%. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в округе заболели 270 человек.

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На 49 человек больше заболели ОРВИ за прошедшую неделю, по округу уровень заболеваемости ниже пороговых значений на 18%.

«В абсолютных цифрах в Анадыре за неделю зарегистрировано 105 случаев ОРВИ, в том числе 61 случай у взрослых. По этому возрастному контингенту эпидпорог превышен на 105,53%», — сообщил ИА «Чукотка» начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора окружного управления Роспотребнадзора Владимир Макаренков.

Как сообщало ИА REGNUM, более восьми тысяч жителей Архангельской области находятся на лечении с ОРВИ.