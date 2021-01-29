Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Агентство Казахстана по противодействию коррупции расследует уголовные дела в отношении пяти заместителей министров. Об этом 29 января заявил глава ведомства Алик Шпекбаев на коллегии ведомства.

По его словам, в 2020 году к уголовной ответственности привлечены 210 руководителей различных рангов. Кроме того, осуждены 722 чиновника, в том числе один аким (глава) области, четыре заместителя акимов, два председателя комитетов, один посол и пять судей.

В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении пяти председателей комитетов и их заместителей, а также в отношении пяти топ-менеджеров крупных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Шкарупу, который подозревался в хищении бюджетных средств, выделенных на установку счетчиков.

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