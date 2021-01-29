Владикавказ, , 08:57 — REGNUM В Северной Осетии число участников вакцинации против COVID-19 превысило уже 1300 человек. Активность граждан растет, в связи с этим в ближайшее время ожидается поставка в республику еще 1200 доз «Гам-Ковид-Вак», сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева. По её словам, ранее в регион было поставлено 2442 дозы вакцины.

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"Пока у нас все идет по плану, побочных явлений у пациентов не зафиксировано, у нескольких отмечается кратковременное повышение температуры в течение суток», — приводит слова Тамаевой портал «15-й Регион».

Среди привитых от коронавируса и представители органов власти. Так, сделали прививку заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирина Азимова и другие государственные гражданские служащие, сообщили в администрации главы и правительства субъекта.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 28 января, в Северной Осетии число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 14 252 человека, выздоровели из них 12 803 пациента. Не удалось спасти 113 жителей республики.