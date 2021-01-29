Ульяновск, , 08:57 — REGNUM В Ульяновской области усилят работу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В том числе планируется перераспределить коечный фонд для восстановительного лечения таких пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Начиная со второй половины 2020 года, в регионе поставлена задача по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Соответствующая помощь им оказывается в стационаре городской больницы №2, госпитале ветеранов войн и ЦГКБ.

Региональные власти рассматривают возможность перераспределении коечного фонда для реабилитации пациентов после выздоровления. В частности, планируется обустроить десять мест в ЦК МСЧ, ещё семь — в ЦГКБ.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что ранее врачи, которые занимаются реабилитацией пациентов в условиях пандемии коронавируса, прошли в Казани соответствующий курс повышения квалификации.

Отметим, что ранее для Ульяновской областной клинической больницы закуплен концентратор кислорода. Он производит до пяти литров кислородно-воздушной смеси в минуту и предназначен для помощи при лечении сложных заболеваний дыхательных путей. В министерстве поясняют, что у пациента есть признаки ОРВИ или заражения коронавирусом, врачи осматривают его в специальном изоляторе, где установлен новый.

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