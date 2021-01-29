Рим, , 08:58 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 14,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 14 372 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 515 507.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 492 пациента и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 87 381.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 15 204 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.