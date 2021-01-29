Сухум, , 08:56 — REGNUM 56 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 28 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 519 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 56 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в больницах республики разместили 259 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 42 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 411 носителя SARS-CoV-2. Из них 9782 победили инфекцию. За это время скончались 168 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 26 января в стране выявили 54 носителя SARS-CoV-2 в результате 543 исследований.

Напомним, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в республике скоро начнется вакцинация населения от COVID-19. Он отметил, что это будет возможно благодаря помощи со стороны России.

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