Кемерово, , 08:52 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 29 января, за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — случаев, 27 января — 107 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 20, Кемерово — 17, Междуреченск — шесть, Киселевск — четыре, Прокопьевск — четыре, Тайга — четыре, Яшкинский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Осинники — три, Юрга — три, Крапивинский МО — три, Таштагольский МР — три, Топкинский МО — три, Тяжинский МО — три, Белово — два, Березовский — два, Калтан — два, Кемеровский МО — два, Мариинский МР — два, Промышленновский МО — два, Тисульский МР — два, Краснобродский — один, Полысаево — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 152 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявили 29 246 случаев заражения коронавирусом, 27 088 человек выздоровели, 517 скончались.