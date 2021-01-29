Манила, , 09:03 — REGNUM Иностранцы с 1 февраля могут прибыть на Филиппины при наличии действующей визы и заранее забронированного жилья. Условия для въезда иностранных граждан перечислил 29 января пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок, сообщает медиагруппа ABS-CBN.

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Правила въезда иностранцев определила межведомственная целевая группа по реагированию Филиппин на эпидемию коронавируса. Прибывающим иностранцам, уточнил Рок, необходимо иметь заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении.

На шестой день после прибытия приезжие должны будут сдать тест на коронавирус в месте проживания.

Ранее филиппинские власти сняли ограничения на поездки для иностранцев, которые работают в аккредитованных международных организациях, а также супругов и несовершеннолетних детей филиппинских граждан, которые путешествуют вместе с ними.

До конца января в стране действует ограничение на въезд иностранцев из более чем 30 государств. Его ввели из-за распространения коронавируса. На Филиппинах на сегодняшний день выявлено 51,5 тыс. случаев заражения COVID-19, при этом вылечились 475,5 тыс. человек, а умерли — более 10,5 тыс.

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