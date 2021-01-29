Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге демонтировали нестационарный объект торговли, находившийся напротив администрации города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП по Свердловской области.

Киоск, где торговали шавермой, находился рядом со входом на станцию метро «Площадь 1905 года». У владельца точки не было правовых оснований для занятия земельного участка, что было доказано прокуратурой в суде.

«Суд обязал собственника демонтировать постройку», — уточнили в УФССП.

Владелец киоска не исполнил решение суда, поэтому киоск снесли силами горадминистрации. Расходы по демонтажу возложат на предпринимателя. Также ему придётся выплатить исполнительский сбор (5000 руб.) за неисполнение судебного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намеревался очистить центральные районы города от киосков и ларьков.

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