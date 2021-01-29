Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 49 408 человек. Из них 8860 человек завершили полный цикл вакцинации, состоящий из двух доз.

Вакцина «Спутник V» (вторая доза) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины. На 28 января неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составлял 37 734 комплекта.

При этом 27 января в Петербурге был установлен новый рекорд по числу вакцинированных за сутки: было выполнено 6965 инъекций, 5866 человек привиты первой дозой, 1099 человек — вторично.

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