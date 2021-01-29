Оттава, , 08:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4877 и превысило 766,1 тыс. Об этом 29 января сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 766 103.

Также сообщается, что за это же время в Канаде от COVID-19 скончался 131 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 8901.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 689 419 человек.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (262 463 заразившихся), Квебек (258 698) и Альберта (122 801).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 4204 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.