Челябинск, , 08:49 — REGNUM В Челябинске с 1 февраля часть рейсов перенесут с автовокзала «Центральный» на «Южные ворота». Об этом сообщает областной миндортранс.

Пока речь идёт о 79 рейсах по 32 маршрутам в направлении Кургана и Троицка. Это примерно треть всех рейсов. За первую половину февраля предстоит отладить работу перенесённых рейсов и провести мониторинг загрузки. А затем будет решён вопрос о переносе остальных рейсов на автостанцию «Южная» и автовокзал «Северные ворота».

Как сообщало ИА REGNUM, автовокзал «Центральный» возле дворца спорта «Юность» закрывают. Ранее соответствующее постановление подписал губернатор области Алексей Текслер.