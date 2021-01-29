Москва, , 08:48 — REGNUM Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина выразила соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Василия Ланового, который скончался 28 января в возрасте 87 лет. Об этом она написала 29 января в соцсети Instagram.

По её словам, не будет преувеличением сказать, что «русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового».

Певица назвала Ланового легендарным артистом, настоящим рыцарем вахтанговской сцены и выдающимся человеком. Он был блистательным романтическим героем с огромным диапазоном характеров — от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Днях Турбиных».

Как сообщало ИА REGNUM, Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом.

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