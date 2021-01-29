Пермь, , 08:47 — REGNUM В Перми по итогам оценки качества уборки снега с муниципальных улиц за январь подрядчикам снизят оплату на 2 млн рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио главы города Алексей Дёмкин.

«Качество уборки, которое есть сейчас, особенно при потеплении, не устраивает ни меня, ни вас. Никаких больше предупреждений и разговоров — по итогам января снижаем оплату подрядчикам практически на 2 млн рублей», — сказал он.

Больше всего урежут оплату за некачественную работу подрядчикам в Мотовилихинском районе (740 тысяч рублей) и Индустриальном (670 тысяч рублей). Демкин подчеркнул, что в феврале проверки продолжатся. Если подрядчики не сделают выводов и не улучшат уборку, то по итогам месяца также получат урезанную оплату.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уборка улиц ведётся круглосуточно, основные работы проводятся в ночное время. В связи с потеплением перед подрядчиками поставили задачу комплексной очистки улиц частного сектора и внутриквартальных проездов от снега. В среднем за сутки из каждого района Перми вывозят более 2 тысяч кубометров снега. С начала зимы вывезено свыше 542 тысяч кубометров.