Москва, , 08:47 — REGNUM Образы актёра, народного артиста СССР Василия Ланового в театре и кино невозможно забыть. Об этом написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы выразил соболезнования в связи с известием о кончине выдающегося деятеля культуры, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой», — сообщил Собянин.

По словам мэра, мужественные и благородные герои народного артиста СССР стали кумирами миллионов зрителей, а образы, созданные в кино и в театре, невозможно забыть.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет.