Москва, , 08:46 — REGNUM На портале правительства Москвы (mos.ru) появилась новая услуга. Теперь можно в режиме онлайн передать данные приборов учета тепловой энергии, сообщается на сайте градоначальника.

Через обновленный сервис «Прием показаний приборов учета воды и тепла» можно удаленно передавать не только данные счётчиков воды, но и данные индивидуальных приборов учета тепла.

Такой сервис создан в России впервые и удобен для жителей домов, где установлены квартирные приборы учета теплоэнергии. Это поможет горожанам сообщать о расходе энергоресурсов своевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru создан новый сервис для безопасного совершения сделок с недвижимостью в Москве.

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