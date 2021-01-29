Париж, , 08:46 — REGNUM Из Франции в Россию будет экстрадирован участник преступной схемы по похищению денег из средств материнского капитала. Вместе со своими сообщниками житель Северной Осетии Магомед Сулиманов похитил 26 млн рублей и покушался на хищение еще 1,4 млн рублей. Его разыскивали с 2012 года. Подозреваемый был объявлен в федеральный и международный розыск, сообщили 29 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В июле 2019 года его задержали во Франции. Запрос российских правоохранительных органов был удовлетворен. В ближайшее время Сулиманова переправят в Россию.

О мошенничестве, в котором он участвовал, известно, что вместе с подельниками с января по июль 2012 года в городе Моздоке были похищены деньги, выделенные на реализацию мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Пенсионный фонд перевел их на счет КПК «Успех» в счет погашения несуществующих задолженностей по кредитам 72 владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал.

После этого деньги были обналичены и похищены. Сулиманов по этой же схеме в 2012 году пытался получить выплаты еще по четырем материнским сертификатам на сумму 1,4 млн рублей.

По факту хищения денежных средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В скором времени Магомед Сулиманов будет доставлен в Москву для продолжения его расследования.