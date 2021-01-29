Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Ульяновской области от COVID-19 вакцинировано около 5 тыс. человек, ежедневно прививаются не менее 600 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Вице-премьер — министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин проинформировал, что регион получил 6442 дозы вакцины от COVID-19 («Спутник V»), «ежедневно прививку делают 600−800 жителей». Всего иммунизацию прошёл 4601 человек, в том числе 780 завершили вакцинацию (то есть двумя компонентами).

«Вся поступившая вакцина будет полностью использована к концу января», — сказал министр, отметив, что в конце января — начале февраля ожидается поставка 18,9 тыс. доз вакцины от COVID-19.

По данным минздрава, в Ульяновской области вакцинация проводится в 15 пунктах, из них семь сформированы в районных больницах, пять — в Ульяновске, три — в Димитровграде. Прививку также делают 35 мобильных групп.

При поступлении новой партии вакцины пункты иммунизации будут работать в каждой территориальной поликлинике во всех муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 января в Ульяновской области всего официально выявлено 43 210 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 39 493 пациента (91,4%), умерли 593 пациента с коронавирусом.

Напомним, в Ульяновской области в 2020 году из регионального резервного фонда более 1,7 млрд рублей направлено в сферу здравоохранения.

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