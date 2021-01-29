Мехико, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 18,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 18 670 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 825 519.

Также он сообщил, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 1506 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 155 145.

При этом Лопес-Гатель уточнил, что на данный момент в стране 1 360 073 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 17 944 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.