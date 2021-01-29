Томск, , 08:43 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 31 марта 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в областной администрации. При этом смягчается ряд действовавших ограничений.

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По оценкам Жвачкина, полностью снимать ограничения пока рано, так как «объём поставок вакцины (против COVID-19 — прим. ред.) в регион пока недостаточен», а риски «очередной волны» велики.

В общественных местах, магазинах и в транспорте до 31 марта сохраняется обязательный масочный режим. Действует запрет на массовые мероприятия.

«Пока не проведём массовую вакцинацию, пока не уйдёт эпидемия, маски и социальная дистанция будут частью нашей жизни», — отметил Жвачкин, добавив, что ограничения будут сниматься «по мере улучшения ситуации».

В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты томских университетов. Также можно будет выборочно проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия — пока без болельщиков и зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 28 января коронавирус выявлен у 27 947 человек, выздоровели 25 025 человек.

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