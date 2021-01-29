Уфа, , 08:44 — REGNUM Вузы в Башкирии с 8 февраля возобновят обучение студентов в очном формате. Такое решение 28 января было принято на заседании оперативного штаба региона.

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Сообщается, что органам государственной власти разрешили возобновить личный прием граждан. А с 27 марта смогут возобновить работу оздоровительные лагеря для детей. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Сотрудников этих учреждений внесут в список на первоочередную вакцинацию против COVID-19.

С 29 января предприятия общественного питания смогут работать в круглосуточном режиме без ограничений по количеству посетителей.

Сообщается, что с 8 февраля вузы региона будут обучать студентов очно: такая возможность появилась в связи с вакцинацией преподавателей в первоочередном порядке.

Спортивные и культурные мероприятия можно будет проводить при заполнении зрительных залов в помещениях не более чем на 70%, а на открытом воздухе — не более 85% от вместимости трибун.

При этом, обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается в Башкирии до 11 февраля. А дистанционный режим работы для сотрудников организаций остаётся на усмотрение руководства предприятий.

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