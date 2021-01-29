Владивосток, , 08:56 — REGNUM В Приморье вакцинировались от коронавирусной инфекции уже 4839 человек. Наиболее активно получают прививку жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В каждом пункте вакцинации есть специальные холодильники для хранения вакцины. В день в кабинетах прививают 50−60 человек. Всего в Приморье работают 19 пунктов.

Вакцинируют приморцев добровольно двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что у людей с шизофренией риск умереть от коронавируса почти в три раза выше, чем у остальных людей, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает очень интересной находкой учёных.