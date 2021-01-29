Москва, , 08:36 — REGNUM Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил 29 января телеканалу «360».

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«Причина — коронавирус», — сказал Крок.

О смерти Ланового сообщила его жена, актриса Ирина Купченко. Артист скончался 28 января в возрасте 87 лет.

Ланового и Купченко госпитализировали в начале января из-за коронавирусной инфекции. Позднее актёру стало хуже, его перевели в реанимацию. Лёгкие Ланового были поражены на 5%, медики поставили ему диагноз «пневмония».

Василий Лановой исполнил в кино более 70 ролей. Это Павка Корчагин в фильме «Как закалялась сталь», Алексей Вронский в картине «Анна Каренина», Иван Варавва в «Офицерах». Лановой также снялся в «Алых парусах», «Войне и мире», «Семнадцати мгновениях весны», «Днях Турбиных».