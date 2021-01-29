Москва, , 08:34 — REGNUM Большинство сотрудников российских компаний (57%) предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками для защиты от коронавирусной инфекции на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

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Так, ещё 51% опрошенных сообщили, что на работе носят медицинские маски, 29% респондентов стараются соблюдать социальную дистанцию со своими коллегами.

Ещё 14% работников отметили, что используют перчатки для защиты от коронавируса. При этом 13% заявили, что не применяют никаких мер защиты.

В опросе приняли участие 4 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, хотят сделать прививку от COVID-19 40% жителей России. Однозначно готовы к вакцинации 16% граждан, скорее готовы — 24%. Больше желающих вакцинироваться от COVID-19 среди мужчин, чем среди женщин, — 48% против 30%, а также среди людей старше 45 лет (46%).

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