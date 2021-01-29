Кемерово, , 08:34 — REGNUM В Кемеровской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Отмечается, что сделано это «с учётом эпидемиологической обстановки».

Напомним, что в Кузбассе заработали первые пункты вакцинации в торговых центрах. Они заработали в ТЦ «Лапландия» в Кемерове и ТЦ «Сити Молл» в Новокузнецке.

Прививку здесь могут поставить все желающие старше 18 лет — без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС для введения данных на Единый портал государственных услуг. Вакцинация проводится бесплатно.