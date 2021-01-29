Москва, , 08:31 — REGNUM Облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидаются в столице России в пятницу, 29 января. Температура воздуха в городе составит −1… +1 °C. Об этом 29 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Также сообщается, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 733 мм рт. столба.

В ночь на 30 января в Москве также будет облачно с небольшим снегом и гололедицей, температура воздуха −5… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в январе нынешнего года количество выпавших осадков в столице России превысило норму на 40%.