Москва, , 08:29 — REGNUM Российские туроператоры в 2021 году не ожидают срыва летнего туристического сезона в связи с пандемией. Об этом заявил вице-президент ассоциации туроператоров России руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский, передаёт ТАСС со ссылкой на АТОР.

По его словам, в настоящее время наблюдается резко восстановившийся спрос на туры по России, в частности, на Черноморском побережье — это 90% всего объема летних продаж. АЛидерами раннего бронирования являются Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта и Алушта.

«Никаких рисков для срыва нет. Можно уверенно сказать, что летний сезон точно состоится и будет с хорошим результатом. Так что туристам можно смело планировать свой отдых», — отметил Уманский.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция может стать самой популярной среди российских туристов страной в летнем сезоне 2021 года.

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