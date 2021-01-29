Магадан, Магаданская область, , 08:37 — REGNUM В Магаданской области от коронавируса привились уже более 3,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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442 жителя Колымы уже получили паспорта вакцинации, 3572 человека сделали первую прививку.

По информации минздрава, вакцина поступает в область регулярно. В Магадане всего действуют шесть пунктов вакцинации.

За сутки в регионе выявлено 23 случая заражения, зарегистрирован один смертельный исход. На 29 января лабораториями выдано 7935 положительных тестов, выздоровели 7376 человек, скончались — 86.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем в России могут наблюдаться ещё небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом, несмотря на общее снижение масштабов эпидемии, заявила 22 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».