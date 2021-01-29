Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:20 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зарегистрирован в Усть-Коксинском районе, где зарегистрировано 15 случаев.

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Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Турочакского, Майминского, Шебалинского и других районов. В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии достигло 15 395. Выписано из больниц с выздоровлением к настоящему времени 14 597 человек, из них 94 за последние сутки. Скончались 183 пациента с COVID-19.