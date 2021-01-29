Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбурге подрядчик объяснил появление трещин на гранитной лестнице на набережной Урала недоработкой. Дефекты устранят в рамках гарантийного срока, сообщает RIA56.

По словам директора ООО «Мир кровли» Михаила Марутяна, строители не предусмотрели термошов в гранитной отделке, в результате материал не выдержал нагрузки.

«Ничего страшного нет, за несколько дней мы все заменим. Это на гарантии. Мэрия просила пять лет гарантии на работы — мы дали гарантийный срок десять лет. Поэтому оренбуржцы могут быть спокойны и смогут получать удовольствие от посещения набережной», — сказал он.

Напомним, благоустройство набережной Урала ведется с 2017 года. Лестничный марш является объектом культурного наследия. За последние три года спуск к Уралу пришлось неоднократно ремонтировать из-за дефектов, что вызвало большой общественный резонанс.

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