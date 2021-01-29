Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии завершается работа над проектами строительства федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет возведён в Козловском районе. В республике заявки планируют подать несколько групп авторов от двух творческих союзов, сообщает министерство строительства Чувашии.

По итогам встречи в министерстве с представителями союза архитекторов и союза художников Чувашии было отмечено, что над проектами работают четыре группы от республики. По словам главного архитектора Чувашии Александра Шевлягина, в конкурсе планируют принять участие коллективы, «у которых за плечами не одна победа в таких конкурсах, и мы возлагаем на них большие надежды». Творческие группы завершают работу над проектами

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» будет возведён в Козловском районе возле села Байгулово. Помимо самого памятника, комплекс будет включать также прилегающую территорию площадью пять гектаров, на которой будут расположены стоянка, объекты общественного питания и музейный комплекс, где будут представлены фотографии и экспонаты того времени.

«Мы планируем, что музейный комплекс будет функционировать с использованием современных цифровых технологий. Тогда это будет интересно и школьникам, и студентам, и туристам», — сказал Александр Шевлягин.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России объявило конкурс по разработке федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Организаторы отмечают, что «героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях». Работы принимают до 15 февраля 2021 года.

Напомним, ИА REGNUM с группой энтузиастов более пяти лет реализует проект «Забытый фронт в тылу», посвящённый подвигу народа Чувашии во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительных рубежей. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона и 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.