Москва, , 08:19 — REGNUM В январе нынешнего года количество выпавших осадков в столице России превысило норму на 40%. Об этом 29 января сообщили в московском метеобюро.

«По данным наблюдений на главной метеостанции города на ВДНХ, январь перевыполнил климатическую норму осадков на 40%», — приводит сообщение синоптиков «Интерфакс».

Также уточняется, что в текущем месяце в Москве выпало 59 мм осадков, в то время как их обычная месячная норма составляет 42 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что несколько регионов России столкнутся с опасными погодными проявлениями.