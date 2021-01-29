Джакарта, , 08:07 — REGNUM Группа судебно-медицинских экспертов Университета Индонезии (UI) присоединилась к полиции для оказания помощи в идентификации жертв авиакатастрофы, сообщает Antara.

«Группа криминалистов UI сотрудничает c командой по идентификации жертв авиакатастрофы», — говорится в заявлении Университета Индонезии.

Криминалисты помогли собрать данные о погибших, провести физический осмотр тел жертв, изучить стоматологические карты и ДНК. Команда также помогла собрать и проанализировать данные о жертвах, предоставленные семьями погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать тела 53 погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air 9 января 2021 года.

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