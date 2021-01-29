Жители Удмуртии сдали почти 817 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 29 января провели 816 733 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3628 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2627 исследований.
За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии
За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 335 человек.
В Удмуртии вновь снизилось число новых носителей коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 29 января выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 415 случаев.
В Магаданской области продлили коронавирусные ограничения
Власти Магаданской области продлили действие ограничительных мер по коронавирусу.
Заммэра Москвы рассказала об эффективном методе лечения COVID-19
Метод переливания плазмы крови доказал эффективность в лечении коронавирусной инфекции, сообщила 29 января вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
«Метод переливания плазмы больным коронавирусом доказал свою эффективность и активно применяется в стационарах города», — приводит её слова сайт мэра и правительства Москвы.
На Чукотке отмечается вспышка ОРВИ среди взрослых
Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения на Чукотке превышен почти на 73%. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в округе заболели 270 человек.
В Туве за сутки выявили 15 новых носителей SARS-CoV-2
В Туве за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 10 случаях симптомы заболевания отсутствуют.
Глава минздрава Башкирии рассказал об эпидемиологической обстановке
Медицинские учреждения Ишимбая и Салавата вернутся к плановому приему пациентов в Башкирии. Об этом 28 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании республиканского оперативного штаба.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в республике является стабильной: фиксируется снижение темпов роста заражения коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения, ранее перепрофилированные в инфекционные госпитали, возвращаются к плановому приему пациентов.
Аэропорт Иркутска возобновляет международные рейсы после карантина
Аэропорт Иркутска по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое провела вице-премьер России Татьяна Голикова, известил о возобновлении международного авиасообщения с 8 февраля.
В Северной Осетии привиты от коронавируса уже 1300 граждан
В Северной Осетии число участников вакцинации против COVID-19 превысило уже 1300 человек. Активность граждан растет, в связи с этим в ближайшее время ожидается поставка в республику еще 1200 доз «Гам-Ковид-Вак», сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева. По её словам, ранее в регион было поставлено 2442 доз вакцины.
В Ульяновске увеличат коечный фонд для реабилитации ковид-пациентов
В Ульяновской области усилят работу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В том числе планируется перераспределить коечный фонд для восстановительного лечения таких пациентов.
В Приморье вакцину от коронавируса получили уже почти пять тысяч человек
В Приморье вакцинировались от коронавирусной инфекции 4839 человек. Наиболее активно получают прививку жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма.
В Кузбасе снизился суточный прирост числа заражённых коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 29 января, за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — случаев, 27 января — 107 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Петербурге вакцинировали от коронавируса около 50 тыс. человек
С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 49 408 человек. Из них 8860 человек завершили полный цикл вакцинации, состоящий из двух доз.
Приангарье получит 59 млн на бесплатные лекарства от COVID-19
Иркутская область, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, в соответствии с распоряжением, подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, получит 59 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. Об этом информирует сегодня, 29 января, пресс-служба областного правительства.
Кузбасским театрам разрешили работать с полными залами
В Кемеровской области возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов — при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Ульяновской области пункты вакцинации появятся во всех муниципалитетах
В Ульяновской области от COVID-19 вакцинировано около 5 тыс. человек, ежедневно прививаются не менее 600 человек.
В Башкирии сняли некоторые антиковидные ограничения
Вузы Башкирии с 8 февраля возобновят обучение студентов в очном формате. Такое решение 28 января было принято на заседании оперативного штаба региона.
Сообщается, что органам государственной власти разрешили возобновить личный прием граждан. А с 27 марта смогут возобновить работу оздоровительные лагеря для детей. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Сотрудников этих учреждений внесут в список на первоочередную вакцинацию против COVID-19.
В Томской области продлили режим «коронавирусных» ограничений
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 31 марта 2021 года.
В Кузбассе ночным заведениям разрешили работать до утра
В Кемеровской области возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00 (время местное), в том числе ночных клубов (дискотек). Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Петербурге обсудят смягчение ограничений по коронавирусу
Власти Санкт-Петербурга вместе с представителями Роспотребнадзора сегодня, 29 января, обсудят возможность постепенного смягчения ограничений и запретов, введённых для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
На Колыме более 400 человек получили паспорта вакцинации от COVID-19
В Магаданской области от коронавируса привились более 3,5 тыс. человек.
Названа причина смерти Василия Ланового
Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил 29 января телеканалу «360».
"Причина — коронавирус», — сказал Крок.
Врач назвал возможную причину связи шизофрении и риска смерти от COVID-19
Известие о том, что у людей с шизофренией риск умереть от коронавируса почти в три раза выше, чем у остальных людей, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия» считает очень интересной находкой учёных. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил, что приведённые американскими исследователями цифры (они изучили медицинские карты 26 540 пациентов) настолько впечатляющие, что сомневаться в выводах не приходится.
«С чем связана почти в три раза более высокая смертность от COVID-19 при наличии шизофрении — большой вопрос. Очевидно, что при этом психическом заболевании имеет место определенный и скрытый от глаз клинициста соматический компонент, который пока не изучен. Таким образом, в этой связи нам предстоят новые открытия, причем, казалось бы, в полностью исследованных областях», — пояснил врач.
Жители России рассказали о способах защиты от коронавируса на работе
Большинство сотрудников российских компаний (57%) предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками для защиты от коронавирусной инфекции на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили ещё на месяц
В Кемеровской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Работодателей Самарской области обязали перевести беременных на «удаленку»
Переводить беременных сотрудниц на удаленную работу обязали работодателей в Самарской области. Соответствующие постановление подписал 28 января глава региона Дмитрий Азаров.
Ранее жительницы региона в социальных сетях просили главу области перевести беременных женщин на удаленный режим работы для недопущения заражения коронавирусом: эта норма в регионе была принята, но носила форму рекомендации.
Коронавирус за сутки выявлен у 55 жителей Горного Алтая
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии достигло 15 395.
На Сахалине увеличилось число жертв COVID-19
На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов пациентов с коронавирусом в островном регионе достигло 27.