29 Января
 
9:28

Жители Удмуртии сдали почти 817 тыс. тестов на коронавирус

В Удмуртии по состоянию на 29 января провели 816 733 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3628 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2627 исследований.

9:25

Вакцинация в Новосибирской области. nso.ru

9:25

За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии

За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 335 человек.

9:20

В Удмуртии вновь снизилось число новых носителей коронавируса

В Удмуртии по состоянию на 29 января выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 415 случаев.

9:16

В Магаданской области продлили коронавирусные ограничения

Власти Магаданской области продлили действие ограничительных мер по коронавирусу.

9:16

Заммэра Москвы рассказала об эффективном методе лечения COVID-19

Метод переливания плазмы крови доказал эффективность в лечении коронавирусной инфекции, сообщила 29 января вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Метод переливания плазмы больным коронавирусом доказал свою эффективность и активно применяется в стационарах города», — приводит её слова сайт мэра и правительства Москвы.

9:11

На Чукотке отмечается вспышка ОРВИ среди взрослых

Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения на Чукотке превышен почти на 73%. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в округе заболели 270 человек.

9:06

В Туве за сутки выявили 15 новых носителей SARS-CoV-2

В Туве за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 10 случаях симптомы заболевания отсутствуют.

9:04

Глава минздрава Башкирии рассказал об эпидемиологической обстановке

Медицинские учреждения Ишимбая и Салавата вернутся к плановому приему пациентов в Башкирии. Об этом 28 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в республике является стабильной: фиксируется снижение темпов роста заражения коронавирусом. В связи с этим некоторые учреждения, ранее перепрофилированные в инфекционные госпитали, возвращаются к плановому приему пациентов.

9:04

Аэропорт Иркутска возобновляет международные рейсы после карантина

Аэропорт Иркутска по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое провела вице-премьер России Татьяна Голикова, известил о возобновлении международного авиасообщения с 8 февраля.

8:57

В Северной Осетии привиты от коронавируса уже 1300 граждан

В Северной Осетии число участников вакцинации против COVID-19 превысило уже 1300 человек. Активность граждан растет, в связи с этим в ближайшее время ожидается поставка в республику еще 1200 доз «Гам-Ковид-Вак», сообщила заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева. По её словам, ранее в регион было поставлено 2442 доз вакцины.

8:57

В Ульяновске увеличат коечный фонд для реабилитации ковид-пациентов

В Ульяновской области усилят работу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В том числе планируется перераспределить коечный фонд для восстановительного лечения таких пациентов.

8:56

В Приморье вакцину от коронавируса получили уже почти пять тысяч человек

В Приморье вакцинировались от коронавирусной инфекции 4839 человек. Наиболее активно получают прививку жители Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма.

8:52

В Кузбасе снизился суточный прирост числа заражённых коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 29 января, за прошедшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — случаев, 27 января — 107 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

8:50

В Петербурге вакцинировали от коронавируса около 50 тыс. человек

С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 49 408 человек. Из них 8860 человек завершили полный цикл вакцинации, состоящий из двух доз.

8:47

Приангарье получит 59 млн на бесплатные лекарства от COVID-19

Иркутская область, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, в соответствии с распоряжением, подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, получит 59 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. Об этом информирует сегодня, 29 января, пресс-служба областного правительства.

8:44

Кузбасским театрам разрешили работать с полными залами

В Кемеровской области возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов — при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

8:44

В Ульяновской области пункты вакцинации появятся во всех муниципалитетах

В Ульяновской области от COVID-19 вакцинировано около 5 тыс. человек, ежедневно прививаются не менее 600 человек.

8:44

В Башкирии сняли некоторые антиковидные ограничения

Вузы Башкирии с 8 февраля возобновят обучение студентов в очном формате. Такое решение 28 января было принято на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что органам государственной власти разрешили возобновить личный прием граждан. А с 27 марта смогут возобновить работу оздоровительные лагеря для детей. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Сотрудников этих учреждений внесут в список на первоочередную вакцинацию против COVID-19.

8:43

В Томской области продлили режим «коронавирусных» ограничений

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 31 марта 2021 года.

8:41

В Кузбассе ночным заведениям разрешили работать до утра

В Кемеровской области возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00 (время местное), в том числе ночных клубов (дискотек). Об этом сообщил оперативный штаб региона.

8:40

В Петербурге обсудят смягчение ограничений по коронавирусу

Власти Санкт-Петербурга вместе с представителями Роспотребнадзора сегодня, 29 января, обсудят возможность постепенного смягчения ограничений и запретов, введённых для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

8:37

На Колыме более 400 человек получили паспорта вакцинации от COVID-19

В Магаданской области от коронавируса привились более 3,5 тыс. человек.

8:36

Названа причина смерти Василия Ланового

Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил 29 января телеканалу «360».

"Причина — коронавирус», — сказал Крок.

8:35

Врач назвал возможную причину связи шизофрении и риска смерти от COVID-19

Известие о том, что у людей с шизофренией риск умереть от коронавируса почти в три раза выше, чем у остальных людей, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия» считает очень интересной находкой учёных. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил, что приведённые американскими исследователями цифры (они изучили медицинские карты 26 540 пациентов) настолько впечатляющие, что сомневаться в выводах не приходится.

«С чем связана почти в три раза более высокая смертность от COVID-19 при наличии шизофрении — большой вопрос. Очевидно, что при этом психическом заболевании имеет место определенный и скрытый от глаз клинициста соматический компонент, который пока не изучен. Таким образом, в этой связи нам предстоят новые открытия, причем, казалось бы, в полностью исследованных областях», — пояснил врач.

8:34

Жители России рассказали о способах защиты от коронавируса на работе

Большинство сотрудников российских компаний (57%) предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками для защиты от коронавирусной инфекции на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

8:34

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили ещё на месяц

В Кемеровской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

8:22

Работодателей Самарской области обязали перевести беременных на «удаленку»

Переводить беременных сотрудниц на удаленную работу обязали работодателей в Самарской области. Соответствующие постановление подписал 28 января глава региона Дмитрий Азаров.

Ранее жительницы региона в социальных сетях просили главу области перевести беременных женщин на удаленный режим работы для недопущения заражения коронавирусом: эта норма в регионе была принята, но носила форму рекомендации.

8:20

Коронавирус за сутки выявлен у 55 жителей Горного Алтая

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии достигло 15 395.

8:12

На Сахалине увеличилось число жертв COVID-19

На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов пациентов с коронавирусом в островном регионе достигло 27.