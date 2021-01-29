Несмотря на то, что в регионах России ежедневно продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом, всё чаще из уст медиков и учёных звучат оптимистичные прогнозы по поводу пандемии. В том числе это связано с продолжающейся массовой вакцинацией населения против COVID-19.

В целом, по оценкам президента РФ Владимира Путина, количество заболевших COVID-19 в настоящее время сокращается, «пандемия действительно постепенно отступает».

Власти регионов постепенно снимают «коронавирусные» ограничения, однако режим повышенной готовности продлевается. Сохраняется масочный режим и необходимость социального дистанцирования.

Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.