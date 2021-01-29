Берлин, , 08:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 14 022 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 192 850.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 839 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 55 752.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,898 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (481 042 заразившихся), Бавария (398 573) и Баден-Вюртемберг (29 457).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 17,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.