Магнитогорск, Челябинская область, , 07:56 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержаны два участника межрегиональной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Задержанные оказались местными жителями. Их поймали с поличным в тот момент, когда они вынимали из тайника около 700 граммов нарковещества, предназначенного для дальнейшего сбыта.

Следственный орган ФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК России. Обоим грозит до 20 лет колонии.