Браззавиль, , 07:50 — REGNUM «Страшный шторм», связанный с COVID-19. угрожает Африканскому континенту, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией в Африке быстро растет. Об этом заявила директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе Матшидисо Моэти, 28 января сообщается на сайте этой международной структуры.

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Чиновник также указала на опасность стремительного распространения новых разновидностей коронавируса SARS-CoV-2. Все эти факторы, по ее словам, могут привести к переполнению медучреждений африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января бывший министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта заявил, что в стране может начаться «мегаэпидемия» из-за нового штамма SARS-CoV-2.

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