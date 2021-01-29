Оренбург, , 07:50 — REGNUM В школах Оренбургской области отменили встречи выпускников, которые ранее традиционно организовывали в первую субботу февраля. Такое решение связано с неблагополучной эпидситуацией.

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Альтернативой мероприятию предлагается встреча выпускников в формате онлайн. В 2021 году встречи выпускников должны состояться 6 февраля.

Напомним, в регионе из-за вспышки COVID-19 карантин введен в 22 школах и 12 детских садах.

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